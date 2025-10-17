"Готовы помочь": Фицо заявил, что Словакия поддерживает встречу Трампа и Путина в Будапеште

Словакия "максимально поддерживает" проведение новой встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Правительство Словакии готово оказать любую помощь партнерам в Венгрии для организации этого саммита.

С соответствующими заявлениями в пятницу, 17 октября, выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. Он прокомментировал переговоры США и РФ во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кабинета министров Украины.

Фицо сказал, что приветствует новости о предстоящем саммите американского и российского лидеров.

"Считаю, такая информация стала для многих людей шоком... Я могу понять, почему будет такая встреча и почему конкретно в Будапеште. От имени правительства Словацкой Республики хочу сказать, что мы максимально поддерживаем эту встречу", – заявил политик.

Он пообещал помочь Венгрии организовать переговоры Трампа и Путина.

Совместные консультации правительств Украины и Словакии

Известно, что в Словакию для участия в диалоге между правительствами во главе украинской делегации отправилась премьер Юлия Свириденко.

"Благодарна премьер-министру Роберту Фицо за прием. Продолжаем конструктивный украинско-словацкий диалог и сотрудничество на практических уровнях", – заявила она 17 октября.

На сайте Кабмина сообщается, что одна из основных тем в обсуждениях – это усиление давления на РФ и принуждение ее к миру. Также политики уделили значительное внимание защите критической инфраструктуры Украины и единству европейцев в поддержке Киева.

"Усиление давления на агрессора, принуждение его к миру, защита критической инфраструктуры и европейское единство – это не просто политические лозунги, а жизненная необходимость", – подчеркнула Свириденко.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 октября Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште (Венгрия). Вашингтон и Москва уже договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Личные переговоры лидеров могут состояться уже в течение двух недель.

– Об этом стало известно после телефонного разговора Трампа и Путина. Президент Соединенных Штатов заявлял, что эта беседа стала "значительным шагом вперед" в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны.

