В Украину прибыл с визитом министр обороны Британии: анонсированы важные решения. Видео

В среду, 3 сентября, в Украину с рабочим визитом прибыл министр обороны Британии Джон Гили. Иностранного политика на железнодорожной станции лично встретил его украинский коллега Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в ходе запланированной встречи будут анонсированы важные решения. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Рад приветствовать в Украине Министра обороны Великобритании Джона Гили", – написал он.

Шмыгаль добавил, что также планируется согласование ключевых вопросов на следующее заседание в формате "Рамштайн" и готовятся важные двусторонние договоренности.

"Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты. Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в одном из интервью Гили рассказывал о миротворческих силах, которые будут направляться в Украину. По его словам, британские войска могут быть переброшены на территорию Украины в случае окончания боевых действий.

Как писал OBOZ.UA, 25 августа официальный визит в Киев совершил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Тогда глава правительства Норвегии провел встречи с высшим руководством государства, в том числе с президентом Владимиром Зеленским и премьером Юлией Свириденко.

