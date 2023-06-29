В Украине сократят перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва: кого затронут изменения

Депутаты Верховной Рады Украины 28 июня 311-ю голосами "за" приняли закон №9342 по вопросам мобилизации. Им парламентарии сократили перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время военного положения.

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Если документ подпишет президент Владимир Зеленский, в ряды ВСУ смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью. OBOZREVATEL собрал больше деталей относительно возможных изменений.

Отметим, что до сих пор отсрочку от призыва во время общей мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы – жена/муж, родители или родители жены/супруга.

Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас, если таких родственников имел уже мобилизованный в ряды ВСУ военнослужащий.

В случае подписания закона №9342 (с результатами голосования можно ознакомиться по ссылке) президентом, в ряды ВСУ не будут брать мужчину военнообязанного возраста только в том случае, если в его семье больше нет других людей, способных удерживать человека с инвалидностью.

В частности, в принятом депутатами ВСУ законе появился абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" со словами: "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Ранее Верховная Рада снизила предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. Также в стране продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением РФ еще на 90 дней: с 20 мая по 18 августа 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, иногда Территориальные центры комплектования и социальной поддержки отказывают военнообязанным в отсрочке от мобилизации, даже если у них есть на то основания. Адвокат объяснил, как поступать в таком случае.

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