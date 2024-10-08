В Украине должны проголосовать за запрет мобилизации 18-25-летних, но есть нюанс: нардеп раскрыл планы власти

В Верховной Раде на днях могут принять изменения в мобилизационное законодательство, запретив призывать на службу во время военного положения военнообязанных граждан от 18 до 25 лет. Однако не всех, а только из числа лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

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Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Речь идет о законопроекте №11379-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины о прохождении военной службы во время мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста".

По словам парламентария, проект закона должен быть принят во втором чтении и в целом на сессии в среду, 9 октября.

"Так как директива – это хорошо, но надо на уровне закона закрепить запрет мобилизации 18-25-летних. Это важно", – заявил он.

В то же время добавил, что нардепы пока не согласились сразу в этом же законопроекте принять и право на увольнение тех граждан до 25 лет, кто уже мобилизован и служит в войске.

"Для этого они хотят разработать отдельный закон, чтобы был механизм отдельный и сроки, потому что может "пострадать боеспособность армии". Пока такие новости", – объяснил Гончаренко.

Отметим, что законопроект №11379-д был принят за основу 3 сентября 2024 года. На сайте ВРУ сообщалось, что доработанным документом предлагается внести изменения в заключительные положения законов Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и установить, что на протяжении действия военного положения, введенного от 24 февраля 2022 года:

– военнообязанные, которые в день вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" (№3621-IX от 21 марта 2024 года) состояли на воинском учете военнообязанных как таковые, кто по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время – не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие граждане в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

– такие же военнослужащие, уже проходящие службу по призыву во время мобилизации, могут быть уволены с нее в запас, если они не выразили желания продолжать служить.

По словам Гончаренко, очевидно, законопроект проголосуют в целом без учета именно второго пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько недель назад власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Нардепы также объяснили, что в настоящее время в парламенте не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет: сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в ВРУ на повестке дня он не стоит.

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