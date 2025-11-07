В суде заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью, – Новиков

Санкции против лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко были введены с воспитательной целью – об этом в перерыве заседания Коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сообщил адвокат Илья Новиков. Как известно, Петр Порошенко оспаривает незаконный Указ о введении санкций.

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

Сейчас заседание проходит в закрытом режиме, поскольку власть засекретила документы, на основании которых принималось решение о санкциях против пятого президента.

"Нам обещали, что мы услышим в закрытом заседании ответ от представителя президента Зеленского, за что ввели санкции. Мы пошли по списку, потому что там 17 пунктов, и уже на первом пункте – лишение государственных наград – оказалось, что, во-первых, президент Украины не знает, каких именно государственных наград он лишил своего предшественника. А, во-вторых, это имеет прежде всего воспитательную функцию. Мы своими ушами услышали, что человек, в отношении которого введены санкции, должен задуматься над своим поведением. И это настолько позорно, мне стыдно это было слышать. То есть в глаза суду, хотя и за закрытыми от общества дверями, говорят такой бред, что санкции, которыми Порошенко, пятому президенту, запрещается участие в следующих выборах, когда бы они ни были, имеют воспитательный характер. Зеленский считает, что он воспитательница нам здесь всем, в частности Порошенко, и он может себе такое позволить", – сказал Новиков.

"Второй вопрос – это вопрос того, что, судя по всему, была сфальсифицирована часть доказательств. В частности, мы сегодня осматривали диск, который якобы был записан в Кабинете министров и передан вечером 12 февраля для рассмотрения на заседание СНБО. Это был диск с приложениями к предложению Кабинета министров по санкциям. И сегодня суд увидел, что на этом диске файлы сохранены 13 февраля. Есть объяснение от секретариата СНБО, что зарегистрирован этот диск с сопроводительным письмом Шмыгаля, в то время премьер-министра Украины, был только в 23:13 13 февраля, через сутки после того, как якобы этот же диск был рассмотрен на заседании СНБО. А метаданные файлов, то есть время создания файлов, полностью сдают то, что этот диск был воспроизведен задним числом", – констатирует адвокат.

Новиков также предостерег, что бесконтрольное, безосновательное использование властью санкционного механизма может нивелировать и санкции против государства-агрессора и его агентов.

"Санкции – это инструмент, который требует от президента, от Совета национальной безопасности и обороны очень тщательного внимания к тому, что, почему, на каких основаниях они это делают и как они это объясняют. Мы вскоре можем получить ситуацию, когда наши санкции будут просто блокироваться, потому что каждая европейская страна отдельно будет думать, что если мы сейчас имплементируем эту украинскую санкцию против россиян, не прилетит ли нам потом от ЕСПЧ за то, что не было качественным правовым материалом, еще когда оно подписывалось в Украине. Это на самом деле очень серьезно", – замечает Илья Новиков.

Как ранее стало известно в ходе рассмотрения дела, часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Как сообщил адвокат Игорь Головань, 31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО. "В частности, установлено, что в материалах Указа с приложением, который был направлен на подпись президента и датирован 12.02.2025 года, содержались ошибки, в частности, в идентификационном коде Петра Порошенко было указано 11 цифр вместо 10. Соответственно, судом установлено обстоятельство, что президентом был введен в действие Указ президента с ошибкой", – сказал Головань.

Суд также отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений Совета национальной безопасности обороны Украины и Указов президента вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.