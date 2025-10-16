В случае предоставления Украине ракет Tomahawk управлять ими, скорее всего, будут американцы – FT

Если Соединенные Штаты Америки примут решение о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, управление ими, вероятно, будут осуществлять американские специалисты. Такой подход может позволить избежать длительного обучения украинских военных и обеспечить контроль США над выбором целей.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на западного военного чиновника. По словам источника издания, ракеты могут быть доставлены в короткие сроки с участием американских подрядчиков, которые будут помогать в использовании оружия.

Опрошенные Financial Times эксперты отмечают, что маловероятно, что Вашингтон предоставит Украине крупную партию ракет Tomahawk, способную кардинально изменить ситуацию на фронте. По их мнению, такие ракеты лишь дополнят то, чего Украина достигла, используя ударные беспилотники дальнего действия.

Высокопоставленный чиновник НАТО считает, что Москва может отреагировать на такой шаг "жестокой критикой" и осуществить "несколько мощных ударов" по территории Украины. Однако он не ожидает "непредсказуемой" реакции России.

Что такое ракета Tomahawk

"Томагавк" – американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности. Современные модификации способны действовать на расстояниях примерно от 1600 до 2500 км, тогда как ранние или специализированные версии имели другие характеристики.

Ракета движется на малых высотах, преодолевая рельеф – это затрудняет ее обнаружение радарами. Для навигации применяется инерционная система, обеспечивающая точность около 5–10 метров.

"Томагавк" может нести боевые части фугасного или кассетного типа. Преимущественно это морской вид вооружения – ракеты запускают с кораблей или подводных лодок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящую встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что знает, о чем будет просить его украинский президент во время переговоров. Речь пойдет об оружии, в частности о "Томагавках".

Также стало известно, что министерство войны Соединенных Штатов разработало и имеет сразу несколько планов передачи Украине ракет Tomahawk. Речь идет как о непосредственной продаже вооружения, так и продаже через программу НАТО вооружения для Украины PURL.

