"В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу": министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели. Видео

Финляндский политик, министр по европейским делам и управлению собственностью Андерс Адлеркройц опубликовал трогательное видео в поддержку Украины. Он сыграл на виолончели мелодию песни "Червона калина" в память о тех, кто отдал жизнь за свободу.

Видео дня

Ролик Адлеркройц обнародовал в своем Twitter-аккаунте. Он напомнил, что Украина борется с российским полномасштабным вторжением уже свыше 500 дней (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"500 дней неспровоцированной агрессии, бесчисленные военные преступления, потерянное будущее многих людей – но и много вдохновляющих успехов. Украина борется за свою независимость, но также и за независимость Европы. Финляндия – рядом с вами, сегодня и завтра", – написал министр.

Свое выступление он проиллюстрировал душещипательным видеорядом. Сначала показаны поля пшеницы, подсолнуха, а потом – кадры жутких разрушений в Украине в результате российских обстрелов.

"В память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу", – написал представитель финского правительства.

Адлеркройцу 53 года. Он был депутатом парламента от Шведской народной партии Финляндии с 2015-го. В 2023-м в новом правительстве Петтери Орпо он получил должность министра по делам Европы и собственности.

Как писал OBOZREVATEL:

– 6 июля Финляндия анонсировала новый, 17-й пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя разнообразное зенитное вооружение.

– Предыдущий пакет помощи Финляндия предоставила нашей стране в конце мая. Его общая стоимость составила 109 миллионов евро.

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