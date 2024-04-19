В ОП готовят встречу Зеленского с Орбаном: что известно

На Банковой готовят встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О ее проведении в телефонном разговоре договорились глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

Об этом сообщает пресс-служба ОП. Указывается, что стороны отметили прогресс по ключевым вопросам украино-венгерских отношений.

Отмечается, что после встречи лидеров стран на следующей неделе состоится повторный разговор по оценке результатов и планированию следующих шагов. Андрей Ермак и Петер Сиярто подчеркнули, что двусторонняя коммуникация проходит по плану.

В начале апреля 2024 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сиярто в Брюсселе. Тогда они договорились принять меры по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

Напомним, что в декабре 2023-го Виктор Орбан согласился встретиться с Владимиром Зеленским "в какой-то момент в будущем". Если это произойдет, то переговоры станут первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала полномасштабной войны.

В комментарии для российских пропагандистских каналов Петер Сиярто заявил, что для встречи Орбана с Зеленским нужны "некоторые предварительные условия". По его словам, эти условия еще не готовы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье. Именно поэтому "некоторое мгновение в будущем", когда должно было состояться обещанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встреча его и президента Украины Владимира Зеленского, никак не наступит.

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