Последовательный прогнозируемый трус. Настоящий Осёл. Поэтому демократ. Думает долго. Когда надо — тупой. Часто сомневается. Всегда хитровыхитренный. Условно левый. Не любит Трампа, трампистов и трамписток. За 80 лет. Седой.

Импульсивный непрогнозируемый авантюрист. Настоящий Слон. Поэтому республиканец. Не думает вообще. Когда надо — умный. Никогда не сомневается. Всегда врущий. Условно правый. Не любит Байдена, Мексику и НАТО. Почти 80 лет. Рыжий.

Сложный выбор Америки.