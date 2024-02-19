Блог | В мире животных, или От кого зависит судьба человечества
Последовательный прогнозируемый трус. Настоящий Осёл. Поэтому демократ. Думает долго. Когда надо — тупой. Часто сомневается. Всегда хитровыхитренный. Условно левый. Не любит Трампа, трампистов и трамписток. За 80 лет. Седой.
Импульсивный непрогнозируемый авантюрист. Настоящий Слон. Поэтому республиканец. Не думает вообще. Когда надо — умный. Никогда не сомневается. Всегда врущий. Условно правый. Не любит Байдена, Мексику и НАТО. Почти 80 лет. Рыжий.
Сложный выбор Америки.
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