В МИД заявили, что Зеленский готов обсудить территориальные вопросы с Путиным, но есть 'нюанс'

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать "территориальные вопросы" во время двусторонней встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Отправной точкой должна стать линия боевого соприкосновения.

При этом глава государства руководствуется действующим законодательством Украины и категорической позицией большинства украинцев в вопросе "обменов" украинской земли. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News.

Что сказал Сергей Кислица

Конституция Украины и позиция украинского народа, выступающего категорически против обмена украинской земли, являются определяющими для президента Украины, подчеркнул дипломат. Однако глава государства готов обсудить с российским диктатором "территориальные вопросы" – во время двусторонней встречи.

"Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевого столкновения, которая сейчас существует", — сказал Кислица.

Отреагировал заместитель министра иностранных дел также на заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована.

Кислица подчеркнул, что саммит президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 18 августа в Белом доме был чрезвычайно важным, и назвал его "достижением в мирном процессе, который постепенно движется вперед".

И перед возможной встречей Зеленского с Путиным крайне важной остается подготовка проекта гарантий безопасности.

"Мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны", — отметил Кислица.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях Лавров сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, Москва якобы поддерживает идею гарантий безопасности для Украины с участием ведущих мировых держав. По его словам, соответствующие договоренности должны основываться на "равной основе" с участием ряда стран, среди которых Кремль называет и государство-агрессора РФ.

В то же время в Москве жалуются на то, что "никто не говорит о гарантиях безопасности для России". Что грозит агрессору со вторым по величине ядерным потенциалом на планете, там не уточняют.

