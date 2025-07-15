В МИД Испании оценили шансы на прекращение огня в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес оценил перспективы прекращения огня в Украине. По его словам, Мадрид настроен пессимистично, а причиной этого являются удары страны-агрессора РФ в течение последних недель.

Видео дня

Об этом сообщает La Repubblica. Ультиматум президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину министр прокомментировал в Брюсселе, куда он прибыл на министерскую встречу ЕС-Южное соседство.

"Откровенно говоря, то, что мы видим от Владимира Путина в течение нескольких недель, не позволяет мне быть оптимистом относительно прекращения огня. Потому что день за днем и ночь за ночью мы видим сотни беспилотников, ракет, которые без разбора обстреливают Украину, убивая мирных жителей", – сказал он.

Альбарес подчеркнул, что Испания поддерживает "любое реальное прекращение огня в Украине, которое является безусловным и, прежде всего, первым шагом к справедливому и длительному миру".

"Европа должна четко сказать: да, прекращение огня, но в рамках принципов, которыми должны быть международное право, суверенитет и территориальная целостность Украины", – заявил глава МИД Испании.

Он добавил, что Европа и Мадрид в частности должны продолжать поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас отреагировала на ультиматум Трампа для России. По ее мнению, 50 дней, которые он дал диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине – это слишком долгий срок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!