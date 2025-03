В ISW объяснили, как Россия воспользуется приостановкой США предоставления военной помощи и разведданных Украине

В России, очевидно, воспользуются приостановкой военной помощи США и обмена разведывательными данными с Украиной. Россияне продолжат продвигать свою давнюю информационную операцию, направленную на ложное изображение победы РФ в войне "как неизбежной".

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики рассказали, какие начали раздаваться из страны-агрессора на фоне решений американской администрации.

В частности, заместитель начальника главного военно-политического управления минобороны РФ и по совместительству командующий спецназом "Ахмат" Апти Алаудинов 6 марта заявил, что России пора рассмотреть вопрос о проведении полномасштабной мобилизации.

Военачальник оккупантов выразил убеждение, что такой шаг увеличит российскую армию "до как минимум нескольких миллионов военнослужащих". По его словам, это нужно, потому что "сейчас настало время", когда либо "НАТО распадется" и "Россия уничтожит Европу", либо Европа "может заключить мир" с Россией, ведь, считает военный преступник, "невозможно победить Россию на поле боя".

По мнению аналитиков ISW, Алаудинов усиливает фальшивый нарратив о неизбежной победе России, чтобы напугать США и Европу, чтобы они пошли на уступки по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда Вашингтон уже серьезно ограничил свою поддержку Киева.

"Алаудинов, являющийся ответственным за распространение пропаганды в российской армии, также, вероятно, усиливает эту лживую риторику, чтобы максимизировать нравственный дух россиян и стимулировать российские территориальные достижения, в то время как динамика на передовой становится все более изменчивой из-за приостановки американской военной помощи", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, отсутствие американских разведданных повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ. Примечательно, что это было одно из многих требований, которые Кремль выдвигал как условие якобы для начала переговоров.

