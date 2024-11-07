В Германии развалилась правительственная коалиция, страна на пороге досрочных выборов в Бундестаг: что происходит

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц намерен вынести на голосование в Бундестаге вопрос о доверии к его правительству, чтобы получить возможность провести досрочные выборы. Это произошло из-за развала правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и "Союза-90/Зеленые".

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Если нынешнему правительству выразят недоверие, внеочередные выборы в Германии могут состояться уже в марте 2025 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ заявил о намерении вынести на голосование в Бундестаге вопрос о доверии к его правительству. По словам Шольца, он придерживается совместного с вице-канцлером Робертом Хабеком мнения, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе предстоящего политического курса.

При этом до голосования о доверии правительству канцлер планирует успеть вынести на голосование в Бундестаге законопроекты, требующие быстрых решений. Речь идет, в частности, об экстренной поддержке промышленности, а также мер по стабилизации пенсий.

Стоит отметить, что фактический развал коалиции произошел после того, как Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера, который представляет Свободную демократическую партию. В свою очередь Линднер обвинил канцлера в развале коалиции. По его словам, свободные демократы готовы взять на себя ответственность за судьбу Германии в новом правительстве после выборов.

Волну споров в правительстве Германии вызвал министр финансов после того, как он представил программный документ либеральной Свободной демократической партии по экономической политике. В нем политик призывал к "экономическому развороту с частичным фундаментальным пересмотром ключевых политических решений". Свободные демократы предлагали снижения налогов для компаний, ослабления климатических требований и норм, сокращения субсидий и социальной помощи. В свою очередь социал-демократы канцлера и "зеленые" резко раскритиковали инициативу Линднера.

Согласно основному закону ФРГ, сами депутаты Бундестага не могут принимать решения о внеочередных выборах. Канцлер также не вправе их объявить. Конституция допускает досрочный роспуск парламента только в двух случаях. Если во время голосования за канцлера не будет сформировано абсолютное парламентское большинство или правительству объявят о недоверии.

Напомним, что именно министр финансов Германии Кристиан Линднер хотел упразднить выплаты для беженцев из Украины. Он предлагал отменить стандартные соцвыплаты по безработице ("бюргергельд"), которые украинцы получают на равных с немцами и другими резидентами страны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава немецкого правительства Олаф Шольц заверил, что Берлин останется одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что сейчас партнеры должны сосредоточиться на том, чтобы у Украины было достаточно вооружения, чтобы продолжать бороться с вторжением российских оккупантов.

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