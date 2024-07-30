Я не знаю достоверно, кто в него входит — то ли только ФРС, то ли кто-то ещё. Подозреваю, что кто-то ещё. Но я знаю, что ему нужно просыпаться своевременно.

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Первейшую современную угрозу сегодняшнему миропорядку — пуйло — Мировое Правительство банально проспало. Это было как минимум непрофессионально. Там почему-то решили, что угроза с Востока — это не угроза.

Мировое Правительство забыло, что вовсе не у него самая высшая власть в мире. Ибо забыло Библию. Поэтому, когда угроза пошла уже с Запада, у Мирового Правительства тупо не получилось.

Если бы начали с москвы, не было бы промаха в Батлере, штат Пенсильвания. Так им напомнили: не стоит пренебрегать Востоком. Коль уж Правительство не американское, а Мировое.