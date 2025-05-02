Уолтц – только начало: Трамп планирует 'шокирующую чистку' персонала Белого дома – СМИ

Сокращение численности федеральных служащих, которое проводит команда президента США Дональда Трампа, вскоре может дойти до Белого дома. После увольнения своего советника по вопросам нацбезопасности Майка Уолтца, Трамп может взяться за массовые "чистки", начав с сотрудников среднего звена.

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Такое предположение сделало издание Politico со ссылкой на неназванные источники. Они рассказали журналистам, что запланированная волна увольнений в Белом доме может начаться уже в конце следующей недели.

Этот план Трампа, который помощники Западного крыла окрестили "чисткой", заключается в том, чтобы провести увольнения "единой решительной волной", а не постепенно.

Еще один собеседник издания сказал, что на столе у президента США "множество увольнений".

Трампу пока удалось воздержаться от повторения хаотичной смены власти, которая наблюдалась во время его первого срока. Первая громкая перестановка – это отставка Майка Уолтца и его назначение на пост посла в ООН.

Уолтц давно был под угрозой, особенно после событий, названных Signalgate, – когда он по ошибке добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат Signal, где высокопоставленные сотрудники органов нацбезопасности обсуждали деликатные детали военной операции против хуситов в Йемене.

Вероятно, Трамп не торопился увольнять Уолтца сразу же после этого скандала, чтобы не подыгрывать СМИ.

Он выждал некоторое время, и в четверг, 1 мая, объявил, что переводит Уолтца на пост американского посла в Организации Объединенных Наций.

"Начиная с того времени, как он был в форме на поле боя, в Конгрессе и в качестве моего советника по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно трудился, чтобы поставить интересы нашей страны на первое место. Я знаю, что он сделает то же самое в своей новой роли", – написал президент в Truth Social.

Уолтц занимал кресло советника по национальной безопасности второй по краткосрочности срок в истории Белого дома. В этом антирейтинге его обогнал только Майкл Флинн – он продержался всего три недели во время первой администрации Трампа.

Как ранее писал OBOZ.UA, 30 марта Дональд Трамп утверждал, что якобы не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации через чат Signal. Мол, он не принимает решений под давлением медиа и не позволяет "охоте на ведьм" влиять на свою команду.

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