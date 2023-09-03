Уоллес мог спровоцировать дипломатический скандал из США: СМИ узнали новые детали отставки

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес мог спровоцировать дипломатический скандал с США. Причиной стало то, что он угрожал отменить заказ на военные вертолеты американского производства, которые были предназначены для британских спецназовцев.

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Об этом сообщает The Sunday Times. В итоге возник конфликт, в который были втянуты послы обеих стран и даже британское правительство. Последнее пыталось разрядить напряженность.

Как пишет издание, в последние недели пребывания в должности Уоллес настаивал на отмене этого многомиллиардного контракта. Согласно документам, предусматривалась закупка 14 вертолетов большой дальности Chinook H-47 от компании Boeing.

Однако, в письме от 10 августа к главе Пентагона Ллойду Остину Уоллес четко дал понять, что не против отмены сделки.

Источники утверждают, что экс-министр обороны Великобритании начал выражать серьезные опасения относительно этой сделки, ссылаясь на сокращение расходов, чтобы уменьшить давление на ограниченный бюджет подопечного ему ведомства.

Один из членов британского правительства даже назвал его слова "безумными".

"Казалось, что он (Уоллес – Ред.) пытается разозлить американцев. Безусловно, некоторые восприняли это именно так", – сказал он.

Другие инсайдеры заявили, что этот шаг Уоллеса привел к тому, что прогресс в заключении сделки остановился: "Все поняли, что это безумие, и мы сидели над этим вопросом все лето. Это, безусловно, вызвало обострение".

В итоге, это привело к тому, что посол США в Великобритании Джейн Хартли 1 августа написала письмо британскому правительству, в котором просила прояснить будущее соглашения. И там ей дали гарантии.

А посол Великобритании в США Карен Пирс получила сообщение из Вашингтона, после которого предупредила свое правительство, что отменять соглашение было "плохой идеей".

Британские чиновники якобы пытались заверить своих американских коллег, что вопрос будет решен, когда Уоллес уйдет из правительства. И теперь, как утверждают источники, для преемника Уоллеса на посту министра обороны Гранта Шаппса соглашение с США является одним из важнейших вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Уоллес заявил, что покидает свой пост. Отставку главы оборонного ведомства уже принял премьер-министр Риши Сунак.

Ранее Уоллес заявил, что войну в Украине можно выиграть. Он отметил, что Россия в действительности "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

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