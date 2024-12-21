Умеров пообщался с министершей обороны Испании: поблагодарил за HAWK и согласовал планы на 2025 год

Руководитель Министерства обороны Рустем Умеров в формате видеоконференции провел разговор со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес. Речь шла о помощи Украине.

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Об этом сообщил глава министерства. В частности, стороны обсудили ключевые вопросы планирования военной помощи Украине на 2025 год.

Министры подробно рассмотрели график поставок вооружения и техники в Украину в ближайшие 2 месяца. По словам Умерова, это была "продуктивная видеоконференция с Маргаритой Роблес".

"Предложил испанской стороне присоединиться к оснащению новых бригад наших Вооруженных Сил. Поблагодарил Испанию за предоставленные системы HAWK, значительно усилившие нашу противовоздушную оборону, обсудили возможность дополнительной помощи для защиты украинского неба", – отметил господин Умеров.

Также стороны говорили о "перспективах привлечения испанских оборонных компаний в совместные проекты" в Украине.

В этот день Умеров также общался с новоназначенным министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене (однако этот разговор происходил "вживую" в Киеве). В ходе встречи министры обсудили обеспечение наших воинов беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, а также усилия по разминированию.

Как сообщал OBOZ.UA, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в январе 2025 года. Это будет уже 25-е заседание, на котором лидеры государств будут обсуждать военную помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

Кстати, генерал-майор Бундесвера Кристофер Фрейдинг считает, что следующий "Рамштайн" важно провести до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января. На заседание государствам необходимо показать, что поддержка Украины в борьбе с РФ будет оставаться неизменной.

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