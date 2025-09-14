Украине нужна стратегия военно-промышленного развития технологий, - Билецкий

Полковник Андрей Билецкий выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", которая состоялась в Киеве. Он очертил ключевые вызовы для Украины в сфере военных технологий и призвал к созданию стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. По его словам, именно от этого зависит способность ВСУ удержать преимущество над врагом.

Как пишет официальный канал Третьего армейского корпуса, в своем выступлении Билецкий напомнил, что в 2022–2024 годах украинские подразделения продемонстрировали инновационность в сфере дронов и систем наблюдения. Он подчеркнул, что многие решения рождались на местах и стали известными в мире, однако не были масштабированы на государственном уровне.

"В 2022–2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно,но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения", — отметил Андрей Билецкий.

Технологические вызовы для фронта

Полковник подчеркнул, что сегодня Украине нужна не только тактическая креативность, но и государственная политика, которая обеспечит долгосрочное преимущество.

По его словам, отсутствие четкой стратегии развития оборонных технологий усложняет производство на национальном уровне. Это приводит к тому, что враг использует украинские инновации против самой Украины, масштабируя их значительно быстрее.

Необходимость масштабирования

Эксперты конференции отметили, что без стратегии масштабирования оборонных разработок страна рискует потерять темп, полученный в первые годы большой войны. Участники дискуссии отметили, что для этого нужна координация государства, частного сектора и армии.

