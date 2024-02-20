Украина стала заложником очередной избирательной кампании в Польше, на этот раз в местные органы власти, – Дещица

Протесты поляков на границе с Украиной могут свидетельствовать о том, что наше государство стало заложником избирательной кампании в Польше – 7 апреля там пройдут выборы в местные органы власти. Правящая коалиция, в которую входит и Польская селянская партия, не хочет напряженных отношений со своими избирателями.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат Андрей Дещица, с 2014 по 2022 год занимавший должность посла Украины в Польше. По его убеждению, польская правящая коалиция пытается избежать ссор с избирателями, поэтому и не запрещает им эти протесты.

Однако, удивительно то, что требования протестующих выполнить также не спешат.

"Очевидно, что правящая коалиция, в состав которой входит также и Польская селянская партия, являющаяся представителем интересов протестующих фермеров, не хочет напряжения со своими избирателями. Не хочет с одной стороны запрещать им протесты, а с другой стороны, что для меня выглядит странным, решать эти требования. Решать или находить компромиссы по решению", – отметил дипломат.

Дещица напомнил, что теперь уже оппозиционная польская партия "Право и Справедливость", которая была за последние 8 лет правящей партией, подхватила тренд протестующих и требует от правительства, чтобы оно моментально удовлетворило требования фермеров.

"Правительство на это все не может сразу согласиться, но это добавляет плюсов теперь же оппозиционной партии "Право и Справедливость", которая сейчас выступает определенным лицом протестующих", – сказал он.

В то же время, дипломат считает, что в Польше понимают, что Украина ведет войну не только за свою независимость и территориальную целостность, но также оберегает и Польшу, и Европу.

"Тем не менее, потому что внутриполитические вопросы и вопросы определенной экономической пользы, которую могут получить польские фермеры, не решаются, они накапливаются и создают такую эмоциональную, неприятную ситуацию", – подытожил Дещица.

Как сообщал OBOZ.UA, протестующие на границе с Украиной поляки блокируют передвижение фур для Сил обороны, перевозящих военную технику. Некоторые автомобили стоят на границе уже три дня.

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