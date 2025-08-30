Украина получит от США оружие для ударов вглубь России, – посол при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Украина получает возможности для осуществления "более глубоких ударов" по территории России. А в Киев уже направляется новая партия вооружения стоимостью почти миллиард долларов.

Видео дня

Об этом Уитакер заявил в интервью Fox News. По его словам, администрация президента Дональда Трампа усиливает военную поддержку Украины.

США усиливают военный потенциал Украины

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон каждый месяц поставляет Киеву вооружение на миллиард долларов за счет союзников по НАТО.

"Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях", – отметил он...

"Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть"

По словам Уитакера, Трамп одновременно с военной поддержкой проводит закулисные переговоры с Кремлем, а также продолжает осуществлять экономическое давление на РФ. Такая стратегия, как считает американский посол в НАТО, существенно отличается от действий предыдущей администрации президента США Джо Байдена.

"Президент Трамп знает все карты, которые ему еще осталось разыграть. Но он также понимает, что ему нужно держать Владимира Путина за столом переговоров, а также Зеленского. Будет ли результат мгновенным? Скорее всего, нет. Но процесс идет, и стороны общаются. И это хорошо", – сказал постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО.

Кроме этого, Уитакер отметил, что США предоставляют Украине "возможности для нанесения более глубоких ударов", когда во времена Байдена такого не было.

"Это не война Дональда Трампа, но он стремится остановить убийства и атаки на украинские города", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Уитакер заявил, что после окончания войны с Россией, Украина будет иметь потенциал стать одним из ключевых поставщиков военной техники для стран Европы. Вместе с тем европейские партнеры помогут отстроить страну после достижения мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!