Украина нуждается в системах ПВО и не только: Зеленский дал задание послам на 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с руководителями всех дипломатических учреждений и очертил главные приоритеты их работы на 2025–2026 годы. Во время разговора он подчеркнул, что Украина должна усиливать собственную оборону и активнее привлекать партнеров к программам поддержки, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Официальный Telegram-канал президента обнародовал краткий отчет о встрече и несколько ключевых цитат. В сообщении подчеркивается, что разговор касался не только общих направлений работы, но и конкретных инструментов – от расширения инициативы PURL до активизации контактов со странами, которые до сих пор не участвуют в этих программах.

Приоритеты дипломатии

Во время совещания Зеленский отметил, что Украине критически необходимо наращивать потенциал противовоздушной обороны. Он прямо сказал, что дипломаты должны сосредоточить усилия на получении новых систем ПВО и ракет к ним. По его словам, расширение программы PURL может стать одним из ключевых механизмов, но для этого нужно привлечь больше государств и увеличить взносы тех партнеров, которые уже помогают. Это задача, с которой придется работать ежедневно.

"Украина нуждается в системах ПВО и ракетах к ним. Должны расширять инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты, – усилить усилия по привлечению к программе стран, которые еще не присоединились, и увеличивать взносы. Важно и развитие инструмента SAFE", – отметил президент.

Президент также отметил, что инструмент SAFE требует дальнейшего развития. Речь идет о координации политических и гуманитарных инициатив, включая работу над возвращением похищенных Россией детей. Здесь, как он пояснил, дипломатический ресурс остается незаменимым, потому что каждая страна имеет собственные возможности влияния и свои каналы переговоров.

Следующие шаги и ожидания

По словам Зеленского, поддержка Украины все еще зависит от того, насколько активно ее представляют в мире. Он отдельно обратился к дипломатам с просьбой усилить работу с международными организациями, в частности по подготовке и продвижению новых резолюций в поддержку Украины в ООН. Президент подчеркнул, что эти решения формируют международный контекст, который позже влияет на конкретные пакеты помощи.

В финальной части обращения он отметил, что каждый дипломат должен работать с учетом того, что страна ожидает от них конкретного результата. "Украине нужна поддержка. И сегодня особенно важно, чтобы каждый дипломат работал ради силы государства, его защиты и усиления наших позиций", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 ноября российская оккупационная армия атаковала нашу страну 139 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Тогда наши защитники ликвидировали 102 БПЛА противника.

Украина уже четвертый год находится под регулярными террористическими ударами российских оккупационных войск, которые применяют ракетное вооружение, бомбы, дроны-камикадзе и другие средства поражения. Но российское командование не стоит на месте, а экспериментирует с террором против тыловой части Украины в буквальном смысле слова – испытывая новые методы геноцида.

