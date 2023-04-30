Ще станом на 23.02.2022 двома політико-економічними полюсами світу були США і росія. Зараз вже — все зовсім не так.

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Что касается Соединённых Штатов, то их роль только выросла. Они закрепили за собой явный статус Главной страны мира и снова РЕАЛЬНО повели за собой прочие страны Цивилизации. США после недолгих колебаний, которые у них были в самом начале войны, увидели героическое сопротивление нашей страны, после чего таки возглавили военную помощь Украине и санкции против мордора. При этом Бай-дедушка проявил себя так, как от него многие уже и не ожидали. Америка опять стала действительно великой. Украина её вдохновила, показав пример всему человечеству.

Дедушка разбудил и бабушку — старушку Европу. Она перестала быть зажравшейся трусихой и вспомнила своё боевое прошлое. На отдельный полюс, конечно, не тянет, но за Америкой Европа потянулась. Её страны стали возрождаться одна за другой — начиная, безусловно, с Великой Британии. В семье, конечно, не без Венгрии, зато опасливый ФИГ-блок (Франция, Италия и особенно Германия) таки преобразился. Украина — разбудила.

Ну а мордор (уродливый выкидыш помершего от немощи ссср) явил миру не только жестокость, но и ничтожность, вследствие чего достаточно быстро перестал быть мировым полюсом, причём навсегда. Страна стала изгоем и объединила против себя Цивилизацию. Всё это — исключительная заслуга героической Украины.

Вместо мордора вторым полюсом биполярного мира почти сразу объявил себя Китай, да и фактически он им стал — быстро заняв освободившееся место. Даже россия покорно легла под него, не говоря уже об огромном количестве других стран — особенно небогатых, бедных и нищих. Фактически своим новым статусом Китай обязан не столько своему Си, сколько опустившей мордор Украине. Пусть не забывает, кому за это должен.

Сопротивление нашей страны монстру-агрессору всколыхнуло мир. Он стал другим. А вот всеми забытая дряхлая (78-летняя!) ООН осталась на обочине, обнаружив уже в который раз свою никчемность. Скоро Цивилизация этот устаревший-заржавевший-сломанный механизм обновит. То же потихоньку произойдёт и со многими другими структурами, оказавшимися не на том уровне, какого требует время. Данный Украиной импульс двинул человечество вперёд. Кто не успевает, отойдёт в сторонку и не будет мешать.

Наша страна изменилась сама и изменила мир. В этом — её великая миссия. Мы живём в историческое время, имеем право на пафос и горды тем, что мы — украинцы. Обязательно победим, слава ВСУ и слава Украине!