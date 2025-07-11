Украина и США будут совместно производить порох: какие меморандумы подписали в Риме

Украина подписала новый меморандум с Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в области оборонно-промышленного комплекса. Новое соглашение касается совместного производства пороха.

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Об этом сообщил советник президента Украины Александр Камышин в комментарии Укринформу. Меморандум был заключен в пятницу, 11 июля, в Риме, где проходит Конференция по восстановлению Украины (URC2025).

Во время подписания документа присутствовал американский генерал в отставке, специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

"Это соглашение о совместном производстве порохов на территории США американской компанией и Укроборонпромом. Это хороший пример того, как сотрудничают оборонные индустрии Украины и стран Европы и США", – подчеркнул Камышин.

Он добавил, что эти компании не новые для украинцев, это партнеры по другим проектам. Сейчас происходит наращивание совместного сотрудничества с Италией, с другими странами Европы.

По словам советника главы украинского государства, всего в Риме на днях было подписано не менее пяти соглашений, касающихся отрасли ОПК. Некоторые из них являются секретными.

"Мы выходим на системный, правильный, постоянный формат совместной работы", – подытожил Камышин.

Ранее стало известно, что на Конференции по восстановлению Украины в Риме было заключено соглашение с Великобританией о поставках украинским Силам обороны ракет для противовоздушной обороны Thales. Речь идет о поставках более 5 тысяч ракет за счет финансирования на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Украина подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Киев уже одобрил первые шаги для того, чтобы частные инвесторы имели возможность разрабатывать крупное государственное месторождение лития. Этот проект станет первым, которому дан зеленый свет в рамках соглашения.

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