Уиткофф собирается уйти с должности спецпредставителя Трампа: СМИ раскрыли подробности

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует уйти с должности в конце года. В частности, если соглашение по Газе будет продвигаться, он покинет пост "с достоинством".

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника знакомого с ситуацией. По его словам, работники офиса спецпредставителя уже в поисках новых рабочих мест.

Что известно

Сообщается, что Уиткофф, который с начала каденции выступал посредником президента США Дональда Трампа на переговорах по перемирию в Газе, работал в должности специального правительственного служащего с ограниченным сроком в примерно 130 дней, хотя его мандат мог быть продлен в зависимости от потребностей.

В то же время Уиткофф планирует оставить свою должность до конца года, особенно учитывая то, что в конфликте в Газе ожидается прорыв и после заявления Трампа о согласии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на последнее американское предложение, посредники ждут ответа от ХАМАС.

Что предшествовало

США представили свой план мирного урегулирования из 21 пункта, призванный положить конец почти двухлетней войне в секторе Газа, во время заседания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Этот план предусматривает возвращение всех заложников, живых и мертвых, прекращение дальнейших нападений Израиля на Катар и новый диалог между Израилем и палестинцами для "мирного сосуществования", заявил представитель Белого дома.

В субботу, 27 сентября, в ХАМАС заявляли, что не видели плана, представленного США в ООН.

В воскресенье Дональд Трамп выразил благодарность лидерам Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании за помощь в процессе мирного урегулирования.

Президент Соединенных Штатов не предоставил конкретных подробностей о возможной сделке, но вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял в эфире Fox News, что высшие должностные лица США погружены в "очень сложные" переговоры с израильскими и арабскими лидерами.

Нетаньяху сообщал, что, согласно условиям соглашения, возможна амнистия лидеров ХАМАС.

Как писал OBOZ.UA, Биньямин Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН жестко раскритиковал западных союзников, которые признали Палестинское государство, и назвал такой шаг "знаком позора". Официально признали Палестину Франция, Люксембург, Мальта, Монако, Андорра и Бельгия. 21 сентября соответствующее решение приняли Канада, Австралия, Португалия и Великобритания.

