'Удары были прицельными и преднамеренными': в МИД призвали к сокрушительным санкциям против России после обстрела поезда в Шостке

Российская Федерация нанесла прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. А потом оккупанты повторили атаку – очевидно, чтобы поразить спасателей и эвакуированных.

В связи с этим в Министерстве иностранных дел призвали к сокрушительным санкциям против России. Такое заявление сделал глава МИД Андрей Сибига.

"Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик – так называемый двойной удар, когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются", – отметил он.

Министр призвал международных партнеров ввести новые сокрушительные санкции против РФ и существенно усилить поддержку Украины, чтобы "повысить цену этой войны для России".

"Слов недостаточно. Нужны новые сокрушительные санкции. Нужно новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", – отметил глава МИД.

Что предшествовало

Днем 4 октября российская террористическая армия прицельно ударила по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области. В результате теракта был поврежден пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев. По предварительным данным, пострадало около 30 человек. В 16:47 стало известно об одном погибшем человеке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватчики, которые нанесли удар по пассажирскому поезду на Сумщине, четко знали, что бьют по гражданским. Глава государства констатировал, что Россия ежедневно совершает подобные преступления. Зеленский заявил, что такой террор мир просто не имеет права игнорировать.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсети Х, что шокирующие сцены на железнодорожной станции Шостка демонстрируют безрассудство и постоянную готовность России нападать на мирных жителей.

