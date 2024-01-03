У России агрессивные планы, но конец путинского режима близится: Мережко об основных вызовах для Украины в 2024 году

Российские оккупационные войска уже второй год стремятся реализовать стратегию Путина по уничтожению Украины. В ответ на эту полномасштабную агрессию украинцы продемонстрировали миру свою волю к победе и стали бастионом на пути Путина в Европу. Теперь, когда военные действия затягиваются на третий год, некоторые снова словно засыпают, забывая о том, что поставлены на карту.

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2023 год был годом надежд на то, что Украина продолжит выжимать агрессора со своих территорий. Однако Россия несколько оправилась после позорных поражений в Харьковской и Херсонской областях, а помощь Запада постепенно забуксовала из-за внутренних противоречий.

Основные вызовы, стоящие перед Украиной в новом году – удастся ли сдержать Россию, восстановив полноценную помощь западных партнеров и сплотить мир для противодействия РФ.

Своими мнениями по поводу основных вызовов, стоящих перед Украиной в 2024 году, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

О планах Кремля

Россия значительно увеличила свой военный бюджет и в дальнейшем проводит мобилизацию. По многим показателям агрессор и в 2024 году будет пытаться реализовать первоначальный сценарий против Украины. Его конечная цель – даже не содержание оккупированных территорий, а уничтожение Украины как государства и его народа. Поэтому мы и говорим, что эта война носит экзистенциальный характер, поскольку решается судьба страны, быть нам как нации или нет.

Вполне понятно, что целью Украины является полное восстановление территориальной целостности и создание таких условий и гарантий безопасности, которые бы надежно обеспечили страну в дальнейшем от возможности повторения российской агрессии.

Поскольку речь идет о позиционной войне на истощение, то ключевую роль здесь играют имеющиеся ресурсы и способность выстоять до конца. На сегодняшний момент для нас важно, чтобы наши союзники и партнеры четко это понимали и продолжали постоянную военно-техническую и материальную поддержку Украины.

По моему мнению, путинский режим является довольно "гнилым" и не таким уж монолитным и может рухнуть совершенно не ожидаемо. Это показало так называемое "восстание" Пригожина. Как оказалось, никто не хочет защищать Путина, когда возникает реальная угроза его существованию. почему-то нынешняя ситуация внутри РФ напоминает конец брежневского правления, поэтому нам нужно выстоять и пытаться усиливать давление на агрессора снаружи, чтобы ускорить его падение.

О западной помощи

Несмотря на нынешние проблемы, я уверен, что помощь не прекратится. Запад начинает понимать, что нужно иметь долгосрочную стратегию помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Наши союзники и партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина выстояла и в том, чтобы, как выразилось одно американское чиновник, Путин покинул территорию Украины хромая. Вместе с тем, нам нужно не просто помощь, а чтобы количественно и качественно она была адекватна нашим целям, то есть реально способствовала полному освобождению оккупированных территорий.

Западу следует понять, что современное оружие помогает сохранить жизнь не только наших военных и гражданских, но в будущем и их гражданам. Вообще, по моему мнению, важно, чтобы наши союзники начали наконец воспринимать эту войну как российскую агрессивную войну против себя, а не как дальний вооруженный конфликт между двумя государствами. Путин проводит агрессию не только против Украины, но также против всего демократического и цивилизованного мира. Он считает, что на территории Украины ведет горячую, полномасштабную войну против Запада. Исходя из этого, Украина должна получить всестороннюю военно-техническую и финансовую поддержку, чтобы сломать эти захватнические планы.

Вопрос Украины - не только о безопасности и защите, это вопрос всего мира, его безопасности и будущего. Поддерживая Украину демократические страны, защищают себя, создают гарантии, что Россия не нападет на них. И наоборот – тормозить помощь Украину, блокировать ее, это значит потакать агрессору, поощрять его и в конце концов разрушать европейскую и мировую безопасность.

Мне кажется, западные политики все же осознают степень угрозы, поэтому наши перспективы в направлении помощи более хорошие.

О взаимоотношениях с ЕС и НАТО

Наша задача состоит в том, чтобы как можно скорее стать полноправными членами ЕС и НАТО. В частности, очень важно получить приглашение на вступление в Североатлантический союз уже на Вашингтонском саммите организации в 2024 году. Это был бы мощный политический удар по путинскому режиму. Вопрос вступления в ЕС тоже чрезвычайно важен для нас с безопасной и экономической точки зрения. На пути к присоединению к этим организациям важно преодолеть нарратив некоторых политиков относительно того, что это возможно только после завершения войны. Однако, во-первых, мы не знаем точно, когда закончится война. Во-вторых, вступление в ЕС и НАТО значительно ускорит нашу победу.

Об антиукраинских движениях в ЕС

Я бы сказал так, что правительства в Словакии и даже в Венгрии не столько прокремлевские, сколько пытаются решить некоторые свои экономические и политические вопросы эгоистическим способом за счет европейской и евроатлантической системы солидарности и безопасности. К примеру, по отношению к премьер-министру Венгрии Орбана ЕС должен занять более принципиальную и даже жесткую позицию, ведь нельзя постоянно идти на уступки его шантажа. Так, статья 7 договора ЕС предусматривает прекращение полномочий страны, нарушающей принципы и принципы Европейского Союза. Этими нормами вполне могут воспользоваться, ведь почти все страны союза выступают против нынешней политики Венгрии. Так что приостановление членства или даже исключение – вполне возможное развитие событий. На мой взгляд, против Орбана все же будут применяться более радикальные меры, если он не изменит своего отношения к политике ЕС.

Об "оси зла" – Китай, Иран, КНДР и Россия

Эту коалицию стран можно назвать своеобразным интернационалом авторитарных, даже точнее тоталитарных режимов. Они поддерживают друг друга и с их точки зрения важно не допустить поражения России. В этой коалиции ключевую роль играет Китай, который может использовать Иран для дестабилизации ситуации в мире, в том числе на Ближнем Востоке, и уже использует КНДР для поддержки РФ.

Нам следует понимать, что держит эту коалицию вместе. Прежде всего, попытки посеять хаос в системе международных отношений, взорвать позиции США как лидера демократического мира и разрушить существующий миропорядок, основанный на правилах и в значительной степени либеральный.

Главная стратегия Китая состоит в том, чтобы сначала стать гегемоном в своем регионе, а затем стать мировым гегемоном. Как действовать Западу и Украине? В первую очередь, понять цели и методы тоталитарного альянса. Во-вторых, учитывать, что, несмотря на общие цели, этот альянс не является монолитным. Интересы его участников не всегда совпадают и есть определенные противоречия. В-третьих, Запад и Украина должны выработать адекватную долгосрочную стратегию взаимодействия с миром автократии, которая позволила бы минимизировать риски, связанные с этой "осью зла". В основе этой стратегии должен быть принцип солидарности стран демократии, в том числе в экономической и военной сферах .