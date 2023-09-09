'У нас самая высокая готовность среди других кандидатов': Стефанишина сказала, когда Украина сможет вступить в ЕС

Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. Однако вступить в НАТО наша страна сможет раньше, чем в Европейский союз. Это может случиться после победы Украины в войне.

Видео дня

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью "Голосу Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы будем готовы к членству в ЕС в ближайшие 2 года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки. Я считаю, что 2 лет нам будет достаточно для полной готовности и в момент, когда завершится война, мы сделаем в 10 раз больше, чем мы делаем сейчас, чтобы это решение было принято", – сказала Стефанишина.

По словам Стефанишиной, наша страна даже в условиях войны является большой частю европейской экономики. В частности, Украина входит в топ-20 импортеров разной продукции в ЕС и крупнейшим рынком на территории Европы.

"И с этой точки зрения готовность Украины к вступлению в ЕС самая высокая среди других стран", – подчеркнула вице-премьер-министр.

Она добавила, что Украина не перестанет быть аграрной страной и станет членом ЕС со всеми своими сельскохозяйственными территориями.

И в настоящее время в ЕС пересматривают аграрную политику, чтобы адаптироваться к приходу новых мощных игроков на европейском рынке, добавила Стефанишина.

Она отметила, что в Украине так же работают и над путем вступления в НАТО, но само решение зависит не только от Украины. По ее словам, вопрос вступления в Альянс – это политическое решение.

"На саммите в Вильнюсе оно было принято. Мы работаем над тем, чтобы усилить совместимость с силами Альянса и усилить стратегическую обороноспособность страны через реформы в секторе безопасности и обороны, и через уроки войны, которые мы изучили", – отметила вице-премьер-министр.

При этом Стефанишин считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС. Это связано с тем, что после победы Североатлантический союз захочет иметь у себя страну с одной из сильнейших армий, которая будет гарантом безопасности для Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из приоритетов работы украинских властей в сентябре будет вступление нашего государства в Европейский Союз. В частности, парламенту необходимо принять ряд законопроектов – они уже подготовлены.

Также глава государства сказал, что Украина полностью готова к переговорам по членству в Европейском Союзе. Они должны начаться уже в этом году.