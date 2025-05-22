'У Франции и Китая одинаковая цель': Макрон назвал приемлемый вариант завершения войны в Украине

У Франции и Китая общая цель по завершению войны в Украине. Это длительный и прочный мир, который должен начаться с немедленного и безусловного прекращения огня.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином. Он прокомментировал переговоры с главой КНР на своей странице в соцсети Х.

"У нас одинаковая цель относительно войны, которую ведет Россия в Украине: длительный и прочный мир. Это начинается с немедленного и безусловного прекращения огня", – написал Макрон.

Свое сообщение президент Франции опубликовал накануне поездки в страны Юго-Восточной Азии.

Эммануэль Макрон также сообщил, что его страна будет работать с Китаем над политическим решением, способным обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке.

"Мы будем работать с Китаем над подготовкой к конференции по решению проблемы двух государств в Нью-Йорке в июне, на которой Франция сопредседательствует с Саудовской Аравией", – сообщил Макрон.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон и ранее заявлял, что для начала конструктивных переговоров между Украиной и Россией необходимо длительное прекращение огня. Мирные обсуждения по территориальным вопросам должны начаться только после того, как Киев будет в наиболее выгодной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп играет менее важную роль в окончании войны в Украине, чем лидер КНР Си Цзиньпин. По его словам, только Китай способен поставить Путина на место.

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