'Способна поставить Путина на место': Сикорский назвал страну, которая может положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп играет менее важную роль по окончанию войны в Украине чем лидер Китая Си Цзиньпин. Только КНР способна поставить российского диктатора Владимира Путина на место.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Tagesspiegel. Он добавил, что сегодня Пекин не делает каких-то важных шагов для давления на РФ.

"Россия сейчас является экономическим вассалом Китая. Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена его выполнить. Однако пока это так не выглядит. Мы все (партнеры Украины. – Ред.) не хотели тратить столько денег на оборону – Путин нас заставляет", – отметил польский политик.

В частности, Сикорский утверждает, что переговоры с участием делегации России и Украины, состоявшиеся в Стамбуле 16 мая, не имели значительного успеха.

"Я не питаю особых надежд, что они (переговоры. – Ред.) приведут к прорыву. Но никогда не знаешь. Они являются испытанием российских намерений. Если Россия не согласится на прекращение огня или выдвинет возмутительные требования, это подтвердит наше мнение о том, что Путин не готов к миру", – убежден польский министр.

Он отметил продолжение помощи Украине, пока Россия не осознает, что война была ошибкой и что она не сможет достичь своих целей приемлемой ценой. Также Сикорский уверен, что санкции, которые ранее были применены для РФ, действуют.

"Санкции, кажется, работают достаточно хорошо, иначе Россия не пыталась бы так сильно их отменить. Европа должна последовать предложению сенатора США Линдси Грэма. Он направлен на расширение санкций и усиление их применения", – пояснил польский политик.

Глава МИД Польши отметил, что диктатор Путин тянет время и серьезно настроен захватить Украину полностью, "он до сих пор убежден, что может победить".

Напомним, относительно размещения военного контингента в Украине Радослав Сикорский заявлял, что только Киев может решать, войска каких государств имеют право находиться на ее территории. В то же время Путин сам побуждает к отправке в Украину западных миротворцев, подчеркивал польский политик.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Сикорского, Польша не планирует привлекать своих военных в состав возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова оказать всестороннюю поддержку такой инициативе. Варшава будет оставаться надежным партнером Украины в сфере безопасности и обороны.

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