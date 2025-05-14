"Сначала прекращение огня": Макрон поделился собственным видение по решению территориальных вопросов между Украиной и РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для начала конструктивных переговоров между Украиной и Россией необходимо длительное прекращение огня. Мирные обсуждения по территориальным вопросам должны начаться только после того, как Киев будет в наиболее выгодной ситуации.

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Об этом Макрон сказал в эфире TF1. По его словам, даже сами украинцы осознают, что вряд ли смогут вернуть все территории, потерянные с 2014 года. Однако длительное прекращение огня в Украине необходимо, поскольку это позволит Киеву возобновить переговоры в наиболее выгодной для себя позиции.

"Иметь прекращение огня – это то, что обеспечит лучшую гуманитарную ситуацию и позволит снова вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросами", — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что "даже сами украинцы ясно осознают, что они не имеют возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали". После подписания возможного мирного соглашения и в случае дальнейших атак российских войск после возможного прекращения огня, "возникнет вопрос мандата ООН или присутствия сил успокоения".

Однако политик считает "война должна закончиться, и Украина должна оказаться в наилучшей возможной позиции для начала переговоров", которые "позволят решить территориальные вопросы".

Кроме этого, президент выступает за создание международного контингента, который бы поддерживал мир в регионах, удаленных от фронта, чтобы сдержать возможное возобновление агрессии России. По его мнению, главной гарантией безопасности должна оставаться сильная украинская армия.

"Первой гарантией безопасности должна быть сильная украинская армия. Мы не можем покинуть Украину, поскольку она не вступит в НАТО. Мы должны разместить силы поддержки на территориях, далеких от линии фронта. Это была бы сила, которая бы отговорила Россию от продолжения любого конфликта", — заявил политик.

Президент подчеркнул, что ситуация в Украине напрямую влияет на европейскую безопасность. Он призвал к немедленному прекращению огня на суше, море и в воздухе сроком минимум на 30 дней, а также сообщил о планах новых санкций против РФ в сотрудничестве с США.

"На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе в течение 30 дней. Россия хочет, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим ввести санкции против России в ближайшие дни по договоренности с Соединенными Штатами", — сказал Макрон.

Также Макрон пояснил, что на сегодня Евросоюз не может юридически конфисковать замороженные российские активы, которые составляют около 220 миллиардов евро. Он отметил важность их защиты, особенно если в ЕС исчезнет единство по санкциям.

Президент Франции предложил использовать активы для восстановления Украины. По его мнению, после завершения войны замороженные активы должны быть направлены на восстановление Украины. Сами по себе эти активы уже приносят прибыль, которую ЕС частично использует для поддержки украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог предупредил, если переговоры о прекращении огня не продвинутся, Россию ждут самые жесткие санкции в истории. ЕС и США уже согласились на новые шаги и координируют действия с Киевом.

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