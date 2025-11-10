Тянет на государственную измену: Евросолидарность требует действенной реакции президента на дело Миндича

Партия "Европейская солидарность" выступила с требованием четкой и действенной реакции президента Украины Владимира Зеленского на события вокруг обысков у совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. "ЕС" заявила, что инициирует отставку правительства.

Свое заявление по этому поводу "Евросолидарность" обнародовала на официальном сайте партии.

"После сегодняшних обысков НАБУ у партнера Зеленского Тимура Миндича страна наконец увидела, что означает выражение "деньги на крови". Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте ежедневно гибли лучшие, в тылу работала другая "батарея" – та, что заряжала карманы избранных. Сто миллионов долларов, которые могли пойти на защиту энергетической инфраструктуры, оказались в схемах Энергоатома", – говорится в заявлении.

В партии утверждают, что Миндич "это не просто совладелец "Квартала 95". Это человек, который имеет влияние на единый телемарафон, контролировал денежные потоки от Центрэнерго до Фонда госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже "строил" фортификации через своего подрядчика Пронина", и что "столько потоков в одних руках Украина еще не видела".

"И у нас есть вопрос: как так случилось, что Миндич смог спокойно выехать из страны, когда депутатов от оппозиции не выпускают даже на международные встречи, где мы просим партнеров помочь восстановить энергосистему Украины?", – задает риторический вопрос "ЕС".

"Европейская Солидарность" требует четкой и действенной реакции на сегодняшние события, которые тянут на государственную измену, от Президента. Иначе мы потеряем доверие партнеров, международную поддержку, без которых Украина обречена. Доверие наших международных партнеров, которые поддерживают Украину военно и финансово. Доверие украинцев, которые держат эту страну на собственных плечах. Мы не позволим этого", – говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что требуют "изменения политики – формирования правительства доверия и ответственности".

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррупционного. Наша цель – управляемость государством, единство общества и доверие партнеров. Призываем всех коллег по парламенту, которые осознают угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", - отмечается в заявлении "Евросолидарности".