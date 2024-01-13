Три страны НАТО займутся разминированием Черного моря

Турция, Болгария и Румыния заключили соглашение о совместном противодействии морским минам, угрожающим судоходству в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

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Об этом пишет Rail.insider.

Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

"Мы решили подписать протокол между тремя странами, чтобы эффективнее бороться с минной опасностью в Черном море", - сказал Ясар Гюлер на пресс-конференции в Стамбуле с министром обороны Румынии Анжелом Тилваром и заместителем министра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Гюллер предположил, что другие страны могут принять участие в разминировании после войны.

Инициатива трех стран имеет целью сделать судоходство более безопасным, в том числе и для судов, перевозящих зерно из Украины.

После подписания соглашения начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку подробных документов и инструкций по действиям группы.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что работа "зернового коридора" в Черном море достигла довоенных показателей. Им смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

В свою очередь, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Пока ситуация со страхованием остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.