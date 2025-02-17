Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для Украины – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства. Соответствующие действия позволят Украине использовать оружие из Соединенных Штатов в случае прекращения военной поддержки со стороны Вашингтона.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. Кроме того, администрация Трампа активно призывает европейских союзников увеличить закупки американской военной техники и энергоресурсов для усиления безопасности НАТО.

Как пишет издание, ранее бывший президент США Джо Байден поддержал предоставление Украине десятков миллиардов долларов военной помощи, включая американские боеприпасы. Вскоре после перемен в администрации Вашингтон поспешил передать Киеву еще миллиарды долларов в рамках последних пакетов поддержки.

Когда журналисты спросили Трампа о возможности, чтобы европейские страны закупали американское оружие для Украины, он коротко ответил – "да". Это позволит Киеву продолжать использовать американское вооружение, даже если прямые поставки из США будут сокращены.

Однако будет ли эта возможность реализована, пока остается неизвестным. С одной стороны, Трамп стремится к быстрому завершению войны, что, возможно, будет включать признание некоторых территориальных потерь Украины. С другой стороны, он призывает европейские страны увеличить свои оборонные расходы для поддержки Киева.

Напомним, по словам Владимира Зеленского на сегодняшний день Украина не сможет получить выгодного для себя соглашения по завершению войны с РФ. В свою очередь, диктатор Владимир Путин также не получит выгодное для него соглашение, он не сможет одержать победу в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что в войне России против Украины не будет победы, как во Второй мировой. Окончательный план ее завершения должен выбрать американский президент.

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