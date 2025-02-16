'Украина не получит очень выгодного соглашения': Зеленский рассказал, каким будет мир с Путиным

В нынешних условиях Украина не сможет получить выгодного для себя соглашения по завершению войны с Россией. В то же время, российский диктатор Владимир Путин также не получит выгодное для него соглашение – он стремится победить Украину, но сделать этого не может.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News. В то же время, по его убеждению, более важным, чем выгодные условия, является возвращение к мирной жизни.

"При таких обстоятельствах у нас не будет выгодного соглашения, и для Путина тоже не будет выгодно, потому что он не может нас победить, а мы не можем победить его. Поэтому это не будет выгодное соглашение для нас обоих. Но может быть что-то важнее. Мир. Возможно, не самый лучший, но мирные люди. Это то, чего мы действительно хотим. Это гораздо важнее любых выгодных соглашений", – сказал Зеленский.

В то же время, глава украинского государства подчеркнул, что Украина не собирается идти на уступки Путину и играть по его правилам.

"И важно, чтобы Путин знал: это не игра, надо ему сказать, что мы должны говорить с ним, договариваться, потому что он враг, он сильный, поэтому мы должны говорить, чтобы остановить войну", – сказал президент.

Зеленский добавил, что глава Кремля должен знать, что он враг человечества и что мы против его действий. В частности, оккупации и взгляда на жизнь.

Также президент заявил, что он никогда не примет мирное соглашение, заключенное США и РФ без Украины за столом переговоров.

"Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда. Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", – заявил он.

Зеленский призвал Европу также сесть за стол переговоров, предупредив о том, что может произойти с НАТО, если РФ не остановить или США выйдут из группы. По его словам, россияне уже этим летом могут совершить нападение на другие регионы Европы.

"Зная, что РФ не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда она пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что на переговорах с Путиным он говорил бы с убийцей и террористом, который "никогда не изменится". Никаких решений, заключенных США и РФ без обсуждения с Украиной, наша страна никогда не примет.

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