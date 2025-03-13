'Его взгляд на ситуацию несколько иной': Бессмертный объяснил, почему Келлога не было на переговорах в Джидде. Видео

На переговорах в Саудовской Аравии американской и украинской делегаций не было спецпредставителя президента США Дональда Трампа – Кита Келлога, которому изначально назначалась роль контактера с Украиной. Это объясняется тем, что его взгляд на ситуацию и саму концепцию "мир через силу" несколько иной, чем у президента США.

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Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA. По его словам, повлияла на отстранение Кита Келлога от переговорного процесса деятельность спецпредставителя с Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

"С самого начала появление Кита Келлога назначалось как контактера с Украиной. То есть, это лицо, которое должно было вести диалог с Украиной, но эту модель нарушило появление Стива Виткоффа, и его в кавычках "успех относительно Ближнего Востока". Никакого успеха там нет, но, по крайней мере, несколько узников удалось освободить. Но ситуация там обостряется, и это видят все", – отметил дипломат.

По его словам, дипломатия Трампа по войне в Украине будет реализовываться Виткоффом. У него налажен контакт с Кириллом Дмитриевым – членом российской команды переговорщиков и мужем подруги дочери Путина.

Все больше Виткофф контактирует с зятем Трампа Джаредом Кушнеровым и сыном президента США – Дональдом Джоном Трампом.

"А это вхождение в семью Дональда Трампа. Поэтому эта линия близости работает. Несмотря на то, что все дети Дональда Трампа заявили, что они к внутренней работе никакого отношения не будут иметь, они сидят на ушах и на глазах Дональда Трампа. И Джаред Кушнер, и Дональд Трамп а через них работает Дмитриев, являющийся посредником между семьей Дональда Трампа и лидером России. И через Дмитриева есть Стив Виткофф. Поэтому эта линия работает. А вводить сюда Кита Келога, понимаете, это дистанцию ​​увеличивать. Поэтому они не будут этого делать", – объяснил Бессмертный.

Второй причиной отстранения Келлога от переговорного процесса по войне в Украине является его взгляд на ситуацию, по словам дипломата, "несколько иной".

"Его взгляд на ситуацию, он несколько иной. И здесь я рекомендую тем, что хочет разобраться, обратиться к тому фонду, в котором работал Кит Келог, это первый институт международных отношений. Он там до сих пор. Он оставил у себя на сайте все труды Фляйца, Кита Келога, их совместные труды, которые эту модель, которая называется "Через силу к миру", и прорабатывали, и родили ее", – отметил дипломат.

Роман Бессмертный подразумевает Институт политики "Америка прежде всего", сопредседателем которого является Кит Келлог. Он вместе с коллегой Фредом Фляйцом подробно изложил свое предложение "мирного плана" с позиции силы как наиболее реалистичный вариант действий для прекращения войны в Украине.

Его идея состоит в том, чтобы "силой" принудить Украину и Россию к мирным переговорам: если Украина откажется от них, США прекращают оказывать помощь Киеву, а если так поступает Россия, Штаты усиливают поддержку Украины.

Пока же об усилении помощи Соединенными Штатами как методе влияния на РФ речь не идет вообще. Самое большое, чем угрожает Дональд Трамп России, это ужесточение санкций. А всю военную помощь вместе с обменом разведданными президент США остановил на неделю без всякой причины, придумав, что якобы Украина не хочет мира.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые должностные лица в администрации Трампа считают, что позиции Кита Келлога в Белом доме существенно ослабли. В качестве доказательства они приводят тот факт, что Келлога отстранили от переговорного процесса по завершению войны и он не присутствовал в Саудовской Аравии 11 марта, где состоялась встреча украинской и американской делегаций.

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