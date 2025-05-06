"Трамп может использовать различные экономические инструменты": Дуда назвал единственный способ заставить Путина завершить войну

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что оказывает давление на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот усилил санкции против России. Это необходимо, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины.

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Об этом он сказал в интервью Politico. Дуда отметил, что Трамп – единственный политик, который может заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

"Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию предпринять определенные действия. Поэтому если кто-то и может заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов", – сказал польский президент.

По его мнению, Трамп "увидел реальность" после недавних обсуждений с президентом РФ и имеет "правильные инструменты, чтобы блокировать фундаментальные интересы Путина".

"У президента Соединенных Штатов есть средства, чтобы заставить Россию подчиниться. Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно различные экономические инструменты. Но я считаю, что президент Дональд Трамп способен их реализовать", – сказал Дуда.

Президент Польши также заявил, что, по его мнению, Трамп продолжит защищать альянс НАТО, который соберется на свой ежегодный саммит в июне в Гааге. В то время как Трамп призвал увеличить расходы до 5 процентов ВВП, Дуда заявил, что выступает за 3 процента.

"Есть разные предложения, 3,5 процента, некоторые говорят о 5 процентах. Я говорю, давайте будем спокойны: давайте сейчас решим по трем процентам, и все страны должны действовать быстро и увеличить свои уровни", – сказал он в интервью.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анджей Дуда прокомментировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Он выразил надежду, что "особый дух" вдохновит "новые решения" для завершения войны в Украине.

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