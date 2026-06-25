Топливный и логистический кризис в РФ: разведка фиксирует ежедневное ухудшение положения оккупантов в Крыму

Украинская разведка получила новые данные, свидетельствующие об усугублении топливного, логистического и управленческого кризисов на временно оккупированном Крымском полуострове. Проблемы оккупационной администрации стали следствием системных ударов по российской военной логистике и нефтеперерабатывающей отрасли.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что принял доклад от главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского

Разведка получила внутренние документы оккупационных властей

По словам главы государства, Служба внешней разведки Украины получила материалы, демонстрирующие реальное положение дел на временно оккупированных территориях. В частности, документы свидетельствуют о ежедневном ухудшении ситуации с обеспечением топливом, военной логистикой и системой управления в оккупированном Крыму.

"Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму", — отметил Зеленский.

Оккупационная администрация признает наличие серьезных проблем

Президент сообщил, что во внутренних документах российские оккупационные власти фактически признают неспособность быстро преодолеть трудности, возникшие после украинских ударов по военной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим предприятиям РФ.

По его словам, такую ситуацию вызвали как удары по логистике, так и дальнобойные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки", – сообщил президент.

Он также отметил, что подобные процессы происходят не только в оккупированном Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.

В России растет тревожность населения

Помимо информации о ситуации в оккупированном Крыму, украинская разведка получила внутреннюю российскую документацию об общественных настроениях в государстве-агрессоре.

По словам Зеленского, результаты свидетельствуют о существенном ухудшении социально-экономических ожиданий россиян.

В частности, уровень тревожности населения РФ в настоящее время превышает показатели, которые фиксировались во время Курской операции Сил обороны Украины.

"Сейчас уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%", — отметил глава государства.

Большинство россиян ожидает экономического кризиса

Президент также привел данные внутренних российских социологических оценок, которые, по его словам, свидетельствуют об ухудшении финансового положения населения РФ.

Так, 66% граждан России уже оценивают свое материальное положение как сложное.

Кроме того, более 80% опрошенных считают неизбежным масштабный экономический кризис в России.

По мнению Зеленского, такие показатели свидетельствуют о последствиях политики Кремля и росте внутреннего недовольства.

"Абсолютно прозрачные показатели, отражающие провал путинской военной политики", — подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская разведка также предоставила доказательства того, что Россия все-таки готовит новое вторжение с территории Беларуси. По его словам, в Беларуси уже разворачивается военная инфраструктура для нужд России.

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