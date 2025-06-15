Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с военными, руководством СБУ, чиновниками и представителями энергетического сектора по защите украинской инфраструктуры от российских ударов. По его словам, Россия не собирается сворачивать агрессию, несмотря на все свои "миролюбивые" заявления перед США и другими международными партнерами.

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Об этом он рассказал в своем Telegram. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к любым вызовам и продолжит отстаивать свою независимость.

"Россия продолжает бить по гражданским энергетическим объектам Украины. Этот террор становится все более подлым. Нет никаких признаков, что в Москве готовятся к завершению войны или серьезно рассматривают дипломатию", – подчеркнул лидер страны.

Зеленский предостерег, что враг планирует новые удары по украинской энергетике - в частности по атомной генерации. Эти атаки могут быть менее заметными миру, поскольку внимание глобального сообщества сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, украинская разведка и партнеры уже зафиксировали соответствующие угрозы. Информация о планах РФ относительно объектов атомной генерации передана в МАГАТЭ – в частности, министром энергетики Германом Галущенко лично господину Виткоффу. Отдельные данные также передал министр обороны Украины своему коллеге из США.

На совещании президент заслушал доклад о последствиях недавнего удара по Полтавщине. В соответствии с обстановкой, поставил новые задачи министру обороны, министру энергетики и Главнокомандующему ВСУ.

Также обсудили ситуацию с российскими ударными средствами. На этом фоне были определены конкретные шаги по усилению системы противовоздушной обороны Украины.

Отдельные доклады сделали глава СБУ Василий Малюк и начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Детали остаются засекреченными, но, как подчеркнул Зеленский, обсуждение будет иметь ощутимое влияние на ситуацию в государстве.

Как сообщал OBOZ.UA, дипломатия задабривания на Российскую Федерацию не действует. Поэтому пришло время еще большего давления – экономического, военного и политического. Такое заявление во время встречи глав МИД в формате "Веймар+" в Риме сделал глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига.

Он также отметил, что россияне так и не изменили свою риторику, но продемонстрировали миру свою еще большую неадекватность.

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