'Так не делают мошенники при одноразовой схеме': Луценко указал на признак всеохватывающего хищения в деле Миндича

Украинский политик и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал последние события вокруг дела Тимура Миндича и масштабного разоблачения коррупционных схем в сфере энергетики. По его словам, случай с "сумками с миллионами долларов и евро", обнаруженными детективами НАБУ в теневом офисе "Энергоатома", свидетельствует не об одноразовой мошеннической операции, а о всеобъемлющем хищении, прикрытом и управляемом сверху.

Видео дня

Луценко подчеркнул, что такие масштабы мародерства во время войны являются прямой государственной изменой, ведь средства откатов от фортификационных работ и закупки дронов лишали украинских военных необходимого обеспечения. Об этом он сказал в среду, 12 ноября.

"Так не делают мошенники при одноразовой схеме. Это – верный признак всеохватывающего хищения, управляемого и прикрытого сверху", – отметил Луценко.

Он добавил, что государству нельзя молча наблюдать, как его ресурсы систематически присваивают. Также он напомнил о конкретных последствиях.

"Я осознаю, что во время войны мы не имеем права шатать государство. Но не имеем и права молча смотреть, как его тотально разворовывают. Потому что коррупция убивает.30% отката с фортификаций - это необорудованный ВОП, в котором не смог спрятаться чей-то сын. 50% отката с дронов - это незакупленный РЭБ, который не прикрыл чьего-то отца", – сказал политик.

Луценко отметил необходимость решительных шагов со стороны власти. Он отметил, что смена правительства на национальное, независимое от парламентских квот, позволит сосредоточить все ресурсы на обороне и восстановлении страны, а также уменьшит риски потери доверия как среди украинцев, так и среди зарубежных партнеров, которые предоставляют Украине финансовую и военную поддержку.

"Президент должен не говорить заезженные слова о процессуальных ответах и будущих (через 3-4 года) приговорах, а уже отправить в отставку обоих министров и других фигурантов коррупционных схем. А потом - запустить процесс создания нового Правительства национального доверия. И уже заявить, что не будет баллотироваться во второй раз на пост главы государства. Только это успокоит солдат, граждан и союзников. Иначе мы проиграем не политическую игру, а страну", – убежден он.

Он также предостерег от политических рисков в случае отсутствия действий: возможные осложнения с предстоящими выборами, раскол общества и ослабление позиций Украины в переговорном процессе.

Луценко напомнил об уроках 2014 года и важности проведения консолидированных, прозрачных выборов в один тур после завершения военного положения, чтобы избежать раскола власти и потери контроля над ситуацией.

Политик призвал власть осознать глубину проблемы и действовать исключительно в пользу государства, а не приближенного окружения.

"Враг наступает с одного фронта, мафия с другого. И никто не бросит Украину при угрозе Москвы и никто не бросит Украину при угрозе разъедания ее мафией", — подытожил Юрий Луценко.

Что предшествовало

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Семи членам преступной организации было объявлено о подозрении. Пятерых задержали, двум удалось выехать за границу.

По информации НАБУ и САП, руководил схемой человек по прозвищу "Карлсон"; он координировал распределение денег и отмывание средств через так называемую "прачечную", влиял на чиновников в собственных интересах и тому подобное. Официально антикоррупционные органы не раскрывают имени, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук "не могут оставаться на должностях". Их увольнение будет оперативным.

"Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать", – заявил глава государства.

Он также анонсировал, что произойдет очищение и перезагрузка управления "Энергоатомом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!