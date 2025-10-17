'Существует фундаментальное несоответствие': Вэнс рассказал, что усложнило достижение мирного соглашения между Украиной и Россией. Видео

Переговорный процесс по мирному соглашению между Украиной и государством-агрессором осложняется глубокими расхождениями в ожиданиях сторон, прежде всего со стороны России. В Кремле, в частности, убеждены, что преимущество на поле боя принадлежит именно армии РФ.

Такое мнение высказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax. Он также добавил, что надеется на заключение соглашения в ближайшее время.

"Я думаю, что в российско-украинской войне существует фундаментальное несоответствие ожиданий. Я бы сказал так, где россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", – сказал Вэнс.

Мирное соглашение будет достигнуто, но не сейчас

Вице-президент убежден, что именно этот фактор стал преградой для достижения соглашения за последние несколько месяцев.

"Хотя опять же, мы достигли прогресса. Я думаю, что мы достигнем соглашения, нам осталось еще немного", – добавил он.

Вместе с тем Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит работу по мирному урегулированию войны, хотя, по его словам, на сегодня ни российская сторона, ни украинская не находятся на этапе заключения соглашения.

"Россияне и украинцы еще не достигли того этапа, когда они могут заключить соглашение. Я думаю, что мы в конце концов достигнем этого", – резюмировал американский политик.

Напомним, 16 октября Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште (Венгрия), чтобы в очередной раз найти путь к завершению российско-украинской войны. Вашингтон и Москва уже договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Личные переговоры лидеров могут состояться уже в течение двух недель.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября президент Владимир Зеленский, во время своего рабочего визита в США, встретится со своим коллегой Дональдом Трампом. Украинский лидер рассчитывает, что "импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

