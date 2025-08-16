Суд отказал во взятии под стражу и отстранении от должности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного

Суд не удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрия Загуменного. Также суд отказал в ходатайстве о его отстранении с должности.

Заседание состоялось в пятницу, 15 августа. Об этом сообщили на официальном портале Киева.

Напомним, Киевская городская прокуратура обвиняет руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в якобы сговоре для неправомерного выделения средств на ремонт здания коммунального предприятия "АТП КГГА".

"Сегодня имеем промежуточную победу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о взятии меня под стражу. Также судом было отказано в отстранении меня от должности. Для меня это очевидно, ведь меня обвиняют в якобы сговоре – в неустановленное время, в неустановленном месте и с неустановленными следствием лицами. Никаких аргументов или доказательств не было предоставлено, все сводилось лишь к предположениям и домыслам", – отметил Дмитрий Загуменный.

По его словам, подозрение является абсурдным, необоснованным и недоказанным. Он также заявил, что, по его мнению, такие уголовные производства направлены на блокирование работы мэра города Виталия Кличко, Киевсовета и его исполнительного органа. А ежедневные обыски, допросы, аресты имеют целью заменить избранную киевлянами власть на назначенцев ОП.

"Несмотря на системное давление со стороны правоохранительных органов, которое парализует работу и блокирует целые отрасли жизнедеятельности города, мы и в дальнейшем будем работать, обеспечивать функционирование столицы и помогать военным", – подчеркнул руководитель аппарата КГГА.