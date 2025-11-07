Суд не нашел обоснований для санкций против Порошенко в правительственных документах с грифом ДСП, – адвокат Новиков

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которая рассматривает иск Петра Порошенко об отмене Указа о санкциях, закончила рассмотрение документов с грифом ДСП (для служебного пользования), на основании которых было принято решение СНБО.

Как сообщил адвокат Илья Новиков, никаких адекватных объяснений, почему все же власти понадобилось в течение нескольких часов срочно вводить санкции против пятого Президента, в документах нет. Об этом пишет портал "Евросолидарности".

Новиков также отметил, что часть документов, предоставленных ответчиками, была сфальсифицирована. Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.

"Нам обещали, что мы услышим в закрытом заседании ответ от представителя президента Зеленского, за что ввели санкции. Мы своими ушами услышали, что человек, в отношении которого введены санкции, должен задуматься над своим поведением. То есть в глаза суду, хотя и за закрытыми от общества дверями, говорят такой бред, что санкции имеют воспитательный характер. Зеленский считает, что он воспитательница нам здесь всем, в частности Порошенко, и он может себе такое позволить", – сказал Новиков.

"Все объяснения, которые давал президент Зеленский в начале этой истории, 13 февраля, то есть на следующий день после подписания Указа о санкциях, не соответствуют тому, что мы фактически видим в материалах производства. Все разговоры о том, что "выводились миллиарды за границу", что это была информация Финмониторинга, что это была информация СБУ, ничего этого не было", – сказал Новиков.

"Зеленский решил построить между собой и этой ситуацией такую тройную стенку. Он только как президент подписывает решение СНБО, которое предлагал Кабмин, и так это "мышка за Жучку и внучка за мышку". И на конце этой цепочки вроде бы стоит Юлия Свириденко, которая в итоге получила должность Премьер-министра, а в то время была министром экономики. Но поскольку мы видим, что на первом совещании был советник-уполномоченный Зеленского по вопросам санкций, это означает, что президент это лично контролировал, что для него это была личная история. Сейчас это уже засвидетельствовано на уровне документов и этого уже нельзя отыграть назад", – говорит Новиков.

"Второй вопрос – судя по всему, была сфальсифицирована часть доказательств. В частности, мы сегодня осматривали диск, который якобы был записан в Кабинете Министров и передан вечером 12 февраля для рассмотрения на заседание СНБО. Это был диск с приложениями к предложению Кабинета Министров по санкциям. На этом диске файлы сохранены 13 февраля. Есть объяснение от секретариата СНБО, что зарегистрирован этот диск с сопроводительным письмом Шмыгаля, в то время премьер-министра Украины, был только в 23:13 13 13 февраля, через сутки после того, как якобы этот же диск был рассмотрен на заседании СНБО. А метаданные файлов, то есть время создания файлов, полностью сдают то, что этот диск был воспроизведен задним числом", – констатирует адвокат.

Следующее заседание по делу состоится 21 ноября.