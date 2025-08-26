"Наша главная задача": эксперт объяснил, что дают Украине успешные контратаки на востоке. Карта

Последние успешные контратаки, которые провели Вооруженные силы Украины на востоке нашего государства, позволяют укрепить линию боевого столкновения и сломать логику российских оккупантов. Ведь каждый освобожденный населенный пункт препятствует осуществлению вражеских планов захватчиков.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он добавил, что именно таким образом эффективно будет работать дипломатия на международной арене.

"Наша главная задача в результате таких контратак – поломать их общую логику и, в конце концов, стабилизировать линию боевого соприкосновения. Это пока то, о чем мы можем говорить, потому что важно в контексте международной политики, международных переговоров выбить у россиян вот эти позиции", – пояснил эксперт.

По его словам, главная проблема врага заключается в неспособности поддерживать стабильный темп наступления. Российские войска накапливают силы и бросают "пушечное мясо" на украинские позиции, однако их подразделения быстро истощаются, из-за чего приходится проводить перегруппировку. Сейчас, осознавая неэффективность такой тактики, оккупанты делают ставку на увеличение применения FPV-дронов.

"Мы же, в свою очередь, стараемся бить на тех участках, где мы видим, что враг берет паузу на перегруппировку, и подтягиваем различные элитные подразделения, в частности, усиленные подразделения, такие как 37-я отдельная бригада морской пехоты, 214-й отдельный штурмовой батальон OPFOR", – рассказал Жмайло.

Он убежден, что каждая зачистка и каждое освобождение населенного пункта нашими защитниками ставит в более сложное положение оккупантов. Таким образом Силы обороны разрушают планы врага относительно дальнейшего давления, ведь они вынуждены сосредотачиваться именно на этих участках.

Напомним, 24 августа стало известно, что украинские защитники провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить оккупантам. В частности, под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Института изучения войны, Силы обороны Украины во время недавних боев продвинулись на фронте в северной части Сумской области, на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время оккупанты продолжают жаловаться на собственное командование за большие потери.

