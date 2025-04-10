США подписали соглашение с Панамой о беспрепятственном проходе по каналу американских военных кораблей, – Хегсет

Соединенные Штаты Америки и Панама подписали рамочное соглашение, которое позволит американским военным кораблям и вспомогательным судам "первыми и беспрепятственно" проходить через Панамский канал. Также страны подписали меморандум о взаимопонимании касательно совместной деятельности в сфере безопасности.

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Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил во время совместной с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего пресс-конференции в городе Панама, сообщили в Пентагоне. Он отметил, что два государства сотрудничают в трех сферах.

Это защита границ и прекращение массовой нелегальной миграции, борьба с картелями и преступными организациями, а также защита Панамского канала и противостояние "губительному влиянию Китая".

"Панамский канал – это ключевая территория, которую Панама должна защищать вместе с Америкой, а не с Китаем", – заявил Хегсет.

Он добавил, что подписанные документы подтверждают исторические связи США и Панамы и определяют пути углубления их отношений и укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности канала.

Что касается меморандума о взаимопонимании, то он предусматривает увеличение количества совместных учений, операций и общей оперативной совместимости между вооруженными силами обоих государств. Штаты возобновят ротационное и совместное с Панамой присутствие в Форт-Шермане, на военно-морской станции Родман и на авиабазе Говард.

"В Форт-Шермане мы возродим "Школу джунглей" вместе с панамскими силами", – добавил глава Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США собираются уберечь Панамский канал от китайского влияния. В то же время, несколько американских военно-морских кораблей прибудут в Панаму для усиления безопасности региона.

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