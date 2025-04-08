"США освободят Панамский канал от китайского влияния": Гегсет анонсировал отправку в регион "нескольких кораблей ВМС"

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США намерены уберечь Панамский канал от китайского влияния. В то же время, несколько американских военно-морских кораблей прибудут в Панаму для усиления безопасности региона.

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Об этом чиновник администрации Дональда Трампа заявил во время официального визита в Панаму 8 апреля. Он перерезал ленту для нового финансируемого США дока на бывшей американской базе, а затем произнес речь.

"Мы должны быть честными! Китай не строил этот канал. Китай не будет использовать Панамский канал как оружие", – подчеркнул он.

По его словам, китайские компании имеют важную опору в Панаме, что увеличивает риск шпионажа.

Хегсет после встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино отметил, что Панама улучшила сотрудничество в сфере безопасности с США.

"Вы и упорный труд вашей страны имеет значение. Расширение сотрудничества в сфере безопасности сделает наши страны более безопасными, сильными и преуспевающими", – прокомментировал министр диалог с Мулино.

Визит проходит на фоне напряженности из-за неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты получают завышенную плату за пользование Панамским каналом, и что Китай оказывает влияние на его операции. Панама отрицает эти обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA, после инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал вернуть Америке Панамский канал. Он заявил, что якобы каналом управляет Китай, поэтому Соединенные Штаты "заберут его обратно". Причем Трамп не исключил, что восстановить контроль над Панамским каналом и Гренландией может быть экономическим или военным путем.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически исключил возможность переговоров с Трампом или с представителями его администрации по контролю над Панамским каналом. Однако после этого он встречался с госсекретарем США Марко Рубио, который считает, что влияние и контроль Коммунистической партии Китая над Панамским каналом представляет угрозу и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации этого объекта. Если немедленные изменения не произойдут, Вашингтон может принять меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Во время визита в Панаму Рубио предупредил правительство страны, что Вашингтон пойдет на "необходимые меры", если Панама не положит конец "влиянию и контролю" Китая над Панамским каналом.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет 4 февраля провел переговоры с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего, в том числе по защите Панского канала. Его приоритетом является защита интересов национальной безопасности, включая обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и удержание его свободным от иностранного вмешательства.

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