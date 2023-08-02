США и российские элиты ведут переговоры об устранении Путина: Пионтковский рассказал о 'закулисных играх'

Известный политолог Андрей Пионтковский заявил, что российские элиты вышли через посредника на высшее руководство Соединенных Штатов, чтобы совместными усилиями "смести с трона" зарвавшегося диктатора Владимира Путина. Причем если раньше США рассматривали возможность сохранения действующей власти Кремля, чтобы не провоцировать сверхдержаву к применению ядерного оружия, то теперь эти позиции подверглись изменению.

Видео дня

Это стало возможно в первую очередь из-за изменившихся позиций самого Путина. Слова Пионтковского опубликованы на российском оппозиционном портале "Каспаров".

"Во-первых, мы теперь знаем, что Путин, в отличие практически от всего своего ближайшего окружения, не хочет никакой "почетной ничьей". Его устраивает бесконечное затягивание позиционной войны, которая сохранит ему на некоторое время власть и жизнь", – сказал политолог.

Следующей причиной согласия Вашингтона с российскими заговорщиками является твердое осознание, насколько ослабела путинская власть. Высшие чиновники и советники, по сути, поручили экс-советнику президента США Тому Грэму сообщить американским властям, что они готовы устранить потерявшего связь с реальностью диктатора.

"Раньше он бы не стал прислушиваться к их поручениям, поскольку отстаивал план "почетной ничьей". Сохранение сильной России, обеспечивающей стабильность вдоль всей своей периферии; шансы украинцев возвратить все свои территории ничтожно малы; если россияне почувствуют, что они могут потерять Крым, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия – (так) рассуждал Грэм прежде", – поясняет Пионтковский мысли своего коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно западным СМИ, Путин, используя антисемитскую риторику против "киевского режима", разыгрывает карту российского шовинизма и антисемитизма в контексте агрессии против Украины точно так же, как Гитлер использовал антисемитизм для мобилизации немецкой нации на завоевание Европы.

Также авторитетное немецкое издание Der Spiegel утверждает, что после поражения в войне против Украины Россию ждет неминуемая смена власти. Однако уже сейчас российские элиты готовят бунт против диктатора Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!