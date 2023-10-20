7 октября, с жестокого нападения боевиков радикальной группировки "Хамас" на Израиль, начался новый виток эскалации палестино-израильского конфликта, переросший в полномасштабную войну. Кремлевская пропаганда не скрывает, что обострение положения на Ближнем Востоке играет на руку российским властям, пишет Jamestown Foundation. Возникает вопрос, приносит ли война Израиля и "Хамас" реальную выгоду Москве, помимо ее использования в пропаганде?

Чтобы понять пропагандистские нарративы Кремля по поводу палестино-израильского конфликта, важно вспомнить довольно сложную ситуацию, в которой оказался Кремль с началом вторжения в Украину. С одной стороны, в качестве идеологического обоснования своей агрессии Москва использовала самые одиозные конспирологические теории, которые в сознании "глубинного народа" неразрывно связаны с антисемитизмом. Сюда относятся, к примеру, тезисы о том, что Запад любой ценой пытается уничтожить Россию, поскольку она является единственным оплотом христианских ценностей, противостоящим глобализму.

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Поэтому вполне естественно, что в мейнстримных Телеграм-каналах с началом полномасштабного вторжения все чаще стали появляться откровенно одиозные конспирологические теории, описывающие еврейский заговор с целью "расширить жизненное пространство за счет Украины и России". Затем последовали высказывания главы российского МИДа Сергея Лаврова о "еврейских корнях Гитлера" и другие антисемитские выпады, включая высказывания самого Владимира Путина. Немалую роль в этом процессе сыграла и еврейская национальность украинского президента Владимира Зеленского.

С другой стороны, Кремль активно демонстрирует лояльных России израильских экспертов, которые активно осуждают "нацизм и антисемитизм в Украине". Пропаганда, по сути, создала миф о защите "хороших евреев" от "плохих евреев, поддерживающих нацизм". Его активно транслирует сам Путин, назвавший Зеленского "позором еврейского народа". К тому же Россия не скрывает, что Иран и другие ближневосточные диктатуры, поддерживающие террористов, являются ее ключевыми союзниками на фоне противостояния с Западом.

Этот сложный микс во многом предопределил основные пропагандистские нарративы Кремля по поводу войны на Ближнем Востоке. С одной стороны, многие пропагандисты не скрывают своего злорадства в адрес Израиля и намекают, что происшедшее является местью за поддержку Украины, на которую Москва слишком долго закрывала глаза. Еще большее злорадство вызывает судьба "релокантов", уехавших в Израиль на фоне войны с Украиной. На эту тему высказалась глава RT Маргарита Симоньян, и ее тезисы тут же подхватили другие пропагандисты. Некоторые из них, помимо злорадства, постарались убедить уехавших, что "мир един, и всюду протекают одни и те же процессы".

Владимир Путин, а вслед за ним и его штатные пропагандисты, возложили вину за произошедшее на Ближнем Востоке на США. Российские военные эксперты открыто глумились над провалом израильской разведки и военных, не способных предотвратить нападение. По мере продолжения войны, пропагандисты все больше стали пользоваться ситуацией для продвижения своих основных нарративов по поводу Украины. В частности, они сравнивали блокаду сектора Газа с блокадой Донбасса, а трагедию в израильском кибуце Кфар-Аза, где были найдены не менее 40 изуродованных тел детей, и вовсе назвали "инсценировкой по типу Бучи" и "чудовищной ложью".

Если же оставить в стороне эмоции, кремлевская пропаганда не скрывает, что сложившаяся ситуация выгодна Москве. Во-первых, как отмечают многие наблюдатели, после вторжения России в Украину война стала некой "новой нормальностью" и обычным способом разрешения внешнеполитических конфликтов, что, безусловно, устраивает российские власти.

Не стоит забывать, что Кремль еще до начала вторжения делал ставку на вовлечение незападных стран в новый передел мира, который может сопровождаться мировыми войнами и иными глобальными потрясениями. По сути, Россия надеялась на мировой хаос, в котором ее действия ничем не выделялись бы на фоне других внесистемных авторитарных игроков. На тот момент ее надежды не оправдались, однако после вторжения в Украину Москва открыла "ящик Пандоры", после чего мир стал гораздо более нестабильным.

Вторая надежда Кремля, которую не стесняются озвучивать практически все пропагандисты, заключаются в том, что у США не хватит сил поддерживать одновременно Украину и Израиль, а война на Ближнем Востоке усугубит внутрипартийный раскол в Соединенных Штатах. Параллельно с этим пропаганда пытается убедить израильтян не поддерживать Украину, распространяя тезисы о том, что именно Киев продавал террористам "Хамас" получаемое на Западе оружие.

Однако на практике единственная надежда Кремля, которая может оправдаться в данном случае, это определенное отвлечение внимания мирового сообщества с происходящего в Украине на войну на Ближнем Востоке. В остальном же пропагандистская кампания Москвы принесет ей больше минусов, чем плюсов. Во-первых, если говорить о поставках оружия террористам, еще весной 2017 года крупные американские СМИ сообщали, что "Хезболла" получает тяжелое вооружение напрямую из России без ограничительных условий. Израильские эксперты говорили то же самое еще за год до этой публикации, упоминая в числе бенефициаров Москвы "Хезболлу", "Хамас" и войска Башара Асада.

Тесные связи Москвы с "Хамас" в совокупности с пропагандистским злорадством могут окончательно оттолкнуть Израиль от России. При этом Израиль на данный момент серьезно зависит от западной помощи, что означает его дальнейшее сближение с Западом. Россия же, при всех ее тесных связях с ближневосточными диктатурами, на данный момент уже не обладает тем потенциалом разжигания конфликтов, который имела еще несколько лет назад, поскольку все больше зависит от своих восточных партнеров, и даже не скрывает этого. Если раньше эксперты отмечали, что Москва использует террористов, сейчас похоже, что террористы всех мастей начинают пользоваться слабостью Путина и тем, как сильно он расшатал основы международного порядка.