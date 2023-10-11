Состоялось заседание Совета Украина-НАТО: Киев впервые был в статусе равноправного игрока

В штаб-квартире Североатлантического альянса в среду, 11 октября, состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина. Речь идет про новый формат заседаний, когда Киев приглашают как равноправного игрока, а не гостя.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. Там отметили, что ранее подобные мероприятия проходили в формате 31+1 (31 член блока + Украина).

Теперь же это формат 33 равноправных стран – 31 член Альянса + Швеция, как кандидат в члены, и Украина.

Как говорится в сообщении украинского оборонного ведомства, это заседание было очень важным для нашего государства, поскольку впервые Украины сидела за столом с членами Североатлантического альянса как равноправный игрок.

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Генсек блока Йенс Столтенберг на брифинге после заседания сообщил, что на первом Совете Украина-НАТО страны обсуждали основные потребности Киева перед зимним периодом. По его словам, встреча проходила на уровнях министров обороны.

Также государства говорили о приоритетах украинского государства на пути к членству в Альянсе.

"Модернизированный сектор обороны и безопасности не только поможет Украине победить, но и обеспечит стране возможность поддерживать мир и стабильность", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что союзники позитивно оценили борьбу Киева с коррупцией в разгар начатой Россией полномасштабной война.

В НАТО также пообещали Украине помощь, чтобы пережить зиму, которая, согласно прогнозам, будет сложной из-за возможных атак российской армии на объекты энергетической и критической инфраструктуры. Также в предверии зимы страны поддержат ВСУ, которые, не смотря на погоду, будут продолжать контрнаступление.

"Это включает предоставление дополнительной одежды для холодной погоды, средств разминирования, топлива и медицинского оборудования. Это поможет украинским военным бороться с холодом и двигаться вперед", – отметил Столтенберг.

11 октября Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Бельгию. Он приехал в штаб-квартиру НАТО, чтобы впервые принять участие в заседании "Рамштайн" в офлайн-режиме. Глава государства вместе с Йенсом Столтенбергом пообщался с журналистами. Генсек заверил, что НАТО продолжит поддерживать Украину, так как "это действительно важно" для Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг сказал, что пока нет признаков того, что диктаторПутин отказался от своих амбиций в войне против Украины. Наступающую зиму страна-агрессор готовится использовать как оружие войны.

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