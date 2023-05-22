Парламентская ассамблея НАТО осудила рашизм и включила этот термин в финальную резолюцию: подробности

Во время весенней сессии в Люксембурге 22 мая Парламентская ассамблея НАТО абсолютным большинство осудила рашизм и включила этот термин в финальную резолюцию. Рашизм был признан идеологией и политикой путинского режима.

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Кроме того, Парламентская Ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом. Об этом в Facebook сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, принятая на весенней сессии декларация будет иметь далеко идущие политические последствия. Чернев назвал историческое решение Парламентской ассамблеи НАТО дипломатической победой Украины. Он подчеркнул, что все ключевые пожелания нашей страны по поводу финального текста декларации учтены.

В декларации говорится, что Парламентская Ассамблея НАТО призывает правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.

Также Ассамблея выразила поддержку международного трибунала над российскими военными преступниками, и призвала помочь Украине для достижения победы над оккупантами.

"Мы долго боролись за такие прямые и четкие формулировки. Десятки и сотни часов переговоров и консультаций. Через мессенджеры, в кулуарах, с высоких трибун... Фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – написал Чернев.

Напомним, депутаты Верховной Рады официально признали рашизм государственной идеологией Российской Федерации. В парламенте также призвали Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз и правительства демократических стран поддержать осуждение политики рашизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Википедии появилась обширная статья о рашизме как разновидности нацизма и фашизма. Она переведена на 20 языков мира.

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