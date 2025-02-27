Сначала мирное соглашение, затем введение миротворцев: Трамп очертил свое видение гарантий безопасности для Украины

По мнению президента США Дональда Трампа, обеспечение безопасности Украины якобы не будет проблематичным и кремлевский диктатор Владимир Путин якобы не повторит свое вторжение. Сперва сторонам придется заключить мирное соглашение, после чего не исключается ввод миротворцев на украинскую территорию.

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Своим видением мирного плана американский глава поделился 27 февраля после встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. На брифинге Трамп заявил журналистам: "Сначала нам нужно соглашение, прежде чем вводить миротворческие силы. У нас пока нет соглашения".

Он в очередной раз повторил, что у американской стороны были хорошие переговоры и с Киевом, и с Москвой. Трамп "не думает, что Путин снова вторгнется, если будет мирное соглашение с Украиной".

"Обеспечить безопасность в Украине – это легко, соглашение – это сложно", – считает президент Соединенных Штатов.

Также он еще раз заявил, что Киев не будет в составе Североатлантического альянса, при этом не исключив деоккупацию некоторых захваченных Россией территорий.

"Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли. Но вступление Украины в НАТО не будет... Этого просто не произойдет", – заявил республиканец.

Отвечая на вопрос, готов ли он обеспечить воздушное прикрытие и другую поддержку европейских миротворческих сил, Трамп сказал, что экономическое соглашение с Украиной "действительно приведет нас в эту страну, мы будем там работать, у нас там будет много людей – и в этом смысле это очень хорошо, это поддержка, можно сказать".

Глава США имеет ввиду сделку с Киевом по природным ископаемым. Он подтвердил, что уже 28 февраля (когда президент Владимир Зеленский приедет в Вашингтон) документ может быть подписан.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается предоставлять Киеву слишком много гарантий безопасности. Это бремя должны взять на себя страны Европы.

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